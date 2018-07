Altro ingresso in casa Lega: da Forza Italia arriva il consigliere comunale La Torre

Altro ingresso in casa Lega a Foggia: entra a far parte del partito di Matteo Salvini il consigliere comunale Francesco Paolo La Torre, l'ex forzista che alle Comunali 2015 ottenne 575 preferenze nella stessa lista, quella di Forza Italia, in cui trovò spazio anche l'attuale coordinatore cittadino verdeblu Gianfraco Fariello (175 preferenze)

La segreteria provinciale e cittadina della Lega, congiuntamente al segretario regionale Andrea Caroppo, esprimono compiacimento per la scelta operata dal consigliere "che rafforza la convinzione di poter attestare con vigore e determinazione il progetto politico-amministrativo finalizzato a fornire certezze e risposte adeguate alle aspettative dei foggiani e a rinnovare e rilanciare la città in un'ottica di benessere sociale, culturale ed economico atteso già da tempo"