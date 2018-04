Lavori al Comune di Stornarella, Colia: “Basta strumentalizzazioni. Il porticato verrà solo ridotto”.

Porticato del palazzo del Comune. Il sindaco di Stornarella Massimo Colia risponde alle critiche piovutegli dagli esponenti locali di Fratelli d’Italia, in merito ai lavori di adeguamento antisismico della struttura, al termine dei quali, gli storici portici del palazzo scomparirebbero. “Innanzitutto il finanziamento non è riveniente da una proposta progettuale appartenente alla precedente amministrazione che fu presentata, ma non entrò nella graduatoria tra le richieste ammesse a finanziamento. La richiesta andata a buon fine invece è stata presentata da questa amministrazione il 24 giugno 2016 come risulta dagli atti ufficiali”, spiega il primo cittadino.

“L'attenzione alle questioni di interesse generale non dovrebbe essere desta solo in prossimità delle scadenze elettorali ma quotidianamente. La scelta progettuale risponde non solo al tema della sicurezza strutturale che è l'obiettivo della norma sul miglioramento sismico e motivo per il quale il progetto è stato meritevole di finanziamento a fondo perduto. Ma ha voluto anche andare incontro a quanto richiesto dalle norme sulla sicurezza del lavoro che prevede spazi adeguati negli uffici per ogni dipendente. Spazio in realtà ad oggi insufficiente nonostante lo spostamento dell'ufficio tecnico nel vecchio municipio”.

Il sindaco prosegue l’attacco all’opposizione: “Non so quanto frequentino gli uffici comunali per non accorgersi che molte volte nell'ufficio servizi sociali per assicurare la privacy dell'utenza che si rivolge all'assistente sociale, l'altra impiegata è costretta ad uscire dall'ufficio. Inoltre il recupero di volumi potrebbe consentire di dare esito positivo alla richiesta di una stanza avanzata in passato dalla minoranza”.

Alla luce dei fatti – chiosa il primo cittadino – il contenuto della nota di Fratelli d’Italia sembra più una strumentalizzazione da campagna elettorale visto che gli scriventi non si sono neppure preoccupati di visionare il progetto da dove si evince una riduzione del porticato e non la completa eliminazione”.