Reddito di cittadinanza e 'Quota 100': il viceministro Laura Castelli a Foggia

“Un’ottima occasione per approfondire temi cruciali come reddito e pensione di cittadinanza e Quota 100, ma anche per mettere a fuoco gli impegni del “Governo del Cambiamento” per gli Enti locali e per il mondo delle imprese.

Così i parlamentari del M5S di Capitanata, MariaLuisa Faro, Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio, Rosa Menga, Gisella Naturale, Marco Pellegrini, Francesca Troiano, e il consigliere regionale Rosa Barone, presentano la visita ufficiale a Foggia del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Il 2 e 3 marzo prossimi, infatti, il Viceministro incontrerà simpatizzanti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni, a Foggia e San Severo, nell’ambito di due incontri sul tema “Il reddito e la pensione di cittadinanza, Quota 100, le imprese nella legge di bilancio”.

Nel dettaglio: sabato 2 marzo convegno dal tema “Gli enti locali in legge di bilancio” presso la sede della Provincia di Foggia ore 11:00 con i sindaci della Capitanata; sabato 2 marzo ore 18:00 incontro con la cittadinanza presso la sala de "Laltrocinema Cicolella", Via Duomo, 11 - Foggia. Domenica 3 marzo ore 11:00 incontro con la cittadinanza presso la sala del "Cinema Cicolella", Via F. d' Alfonso, 70 - San Severo.

“Dopo le visite del Premier Conte e del Vicepremier Luigi Di Maio, il nuovo Governo dimostra ancora una volta la sua attenzione verso la Capitanata con la presenza di Laura Castelli, elemento di spicco dell’esecutivo e ideatrice - di concerto con Di Maio - di alcune delle più importanti misure economiche e di sostegno al reddito varate recentemente”, dichiarano i consiglieri comunali Potito Antolino di Ascoli Satriano, Mariateresa Bevilacqua di Vieste, Leonardo Coco di San Marco in Lamis e Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci di Manfredonia. “Un’occasione per istituzioni e cittadini di poter dialogare direttamente con il Governo".