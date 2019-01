VIDEO | Landella furioso su LA7: "Dite a Conte che Foggia non è una città da terzo mondo"

Il sindaco di Foggia ospite ad Omnibus alza la voce contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla giornalista in studio ("Non rida): "Lei deve dire a al presidente del Consiglio e della Regione che non siamo una città da terzo mondo"