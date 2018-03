VIDEO | Delusione alle spalle, Landella non esclude il bis: "Centrodestra non può fare a meno di me"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Franco Landella ribadisce l'analisi sulla sconfitta del centrodestra a Foggia e in Provincia e la conseguente vittoria del Movimento 5 Stelle, ma fa pesare al centrodestra la sua figura e il 19% di Forza Italia fuoriuscito dalle urne. "Non mi preparo per la corsa, è un ruolo pesante e faticoso" precisa il sindaco. Landella rivela di aver ricevuto delle proposte per quanto riguarda le prossime europee e sottolinea come a suo parere il centrodestra ce la possa fare a riguadagnare la fiducia dei cittadini foggiani e quindi a bissare il successo delle Comunali 2014.