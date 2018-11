Forza Italia annuncia la candidatura a sindaco di Landella: "Costruiremo coalizione attorno a lui"

Forza Italia sembra non preoccuparsi del tema 'Primarie' nel centrodestra annunciate il 18 novembre scorso dal segretario regionale della Lega Andrea Caroppo. L'assemblea provinciale del partito azzurro in corso di svolgimento nel Palazzetto dell'Arte di via Galliani si è aperta con un endorsement del commissario regionale del partito, l'on. Mauro D'Attis, al sindaco Franco Landella."Permettetemi di salutare in apertura il candidato sindaco di Forza Italia, Franco Landella".

E ancora: "Sfida europee, sfida amministrative. Dal clima che si respira in questa assemblea senza aver fatto troppe telefonate, mi pare di percepire che intorno a Forza Italia e intorno alla figura di Franco Landella c'è molto entusiasmo. Forza Italia è il primo partito in Puglia, non ci sentiamo assolutamente in difficoltà. Noi vogliamo costruire una coalizione attorno a Franco Landella; si vota anche in altri comuni, vedo rosa Caposiena in prima fila a San Severo. La classe dirigente di FI non è solo ricandidabile ma fortemente proponibile a tutti gli alleati".

Continua D'Attis: "Franco oggi è una prima tappa. Ma da quello che oggi vedo, sono ancora più convinto che la battaglia di Foggia la vinceremo. Non sei solo. Da Foggia parte il riscatto di Forza Italia, ammaccata da qualche notizia di stampa. Ma per due che se ne vanno, tre sono pronti ad entrare"