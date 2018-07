VIDEO | Cinque estati posson bastare, Landella ora vuole l'Europa o la Regione: "Qui ho dato tutto"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tra rivendicazioni dei risultati raggiunti e gli annunci sui nomi degli artisti della musica italiana ed internazionale che calcheranno il palco, spazio anche alla riflessione politiche. Nessuna parola di commiato per il primo cittadino (d’altronde nulla ancora è deciso) ma la testa comincia a protendersi verso altri lidi: Europa e Regione Puglia (ma, quest’ultima, nel 2020).

E la eco del Foggia Estate arriva anche a San Severo, città di origine dell’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani, che Landella in mattinata lancia nell’agone della prossima campagna elettorale per il dopo – Miglio: sarebbe un ottimo sindaco di San Severo, dichiara nella sala Fedora, scatenando gli animi in quel del Tavoliere, che pure pullula di candidati e candidate di area (dalla forzista Rosa Caposiena a Emilio Sacco, ex socialista, poi alleantino, già assessore e consigliere comunale molto vicino all’ex assessore regionale Armando Stefanetti, padre di Francesco Stefanetti, consigliere Fdi). Landella, insomma, tenta il suo gioco spariglia-carte: lo tenta su Foggia, dove pure insistono voci che vorrebbero l’assessore alla Cultura sufficientemente trasversale nel gradimento per poter essere spesa; tenta di farlo su San Severo, dove da settembre si aprirà una feroce corsa alla successione. E ci sono gli analisti politici, poi, quelli per cui l’endorsement di Landella avrebbe danneggiato Giuliani: un nome gettato nella mischia anzitempo diventa un nome bruciato. Nelle more di vede l’evoluzione degli eventi, lei raccoglie ma ferma le bocce: “Il futuro è un’incognita” si limita a dire.