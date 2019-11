L’on. Giuliano in visita al comando della Polizia municipale di San Severo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Un confronto positivo e proficuo durante il quale abbiamo messo a fuoco alcune delle principali criticità del territorio e raccolto istanze e proposte dal corpo dei Vigili Urbani”. Questo il giudizio di Carla Giuliano, parlamentare del M5S di San Severo al termine della sua visita odierna presso il Comando della Polizia Municipale di San Severo con il Comandante Magg. Dott. Ciro Sacco, avvenuta alla presenza del sindaco avv. Francesco Miglio, dell’assessore con delega alla Polizia Locale ing. Luigi Montorio, del Vice Commissario di Polizia Locale dott. Marco D’Antuono e del Vice Conmissario di Polizia Locale, Dott. Felice Cafora.

In particolare l’on. Giuliano, dopo aver rinnovato la “solidarietà al Comandante Sacco per quando accaduto” e apprezzamento al Comando “per il lavoro svolto sul territorio nonostante i limiti di organico”, si è soffermata “sull’importanza del presidio interforze già attivato lo scorso fine settimana che, dietro mia istanza, è stato disposto dal Prefetto, per rafforzare il controllo del territorio durante il fine settimana, iniziativa di cui ringrazio il Prefetto per la tempestività e la grande attenzione mostrata per le problematiche che attanagliano il nostro territorio”.

Circa una settimana fa, l’on. Giuliano, a seguito di quanto accaduto al Comandante Sacco aveva chiesto al Prefetto “controlli più severi per i ciclomotori selvaggi a San Severo” attraverso “una nuova espressa istanza finalizzata a porre in essere specifiche iniziative di contrasto al fenomeno dei ciclomotori selvaggi”, sollecitando anche l’impegno di famiglie e scuole “a stigmatizzare esplicitamente con i propri figli e con i giovani a loro affidati l’episodio”. “La risposta del Prefetto a queste mie esplicite richieste non si è fatta attendere, come dimostra l’attivazione del presidio interforze durante il weekend”, sottolinea l’on. Giuliano. La parlamentare del M5S di San Severo, nel corso della visita presso il Comando, ha quindi indicato una serie di altre importanti criticità affrontando in particolare il problema dei parcheggi selvaggi e delle violazioni del codice della strada nonché il problema dei controlli agli esercizi commerciali e della occupazione abusiva di aree pubbliche”.

“L’attenzione alle problematiche del territorio è costante e massima. perciò sono particolarmente lieta tanto delle risposte del Prefetto quanto delle azioni messe in campo dal Comando della Polizia Municipale e da tutte le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del nostro territorio. C’è tanto da fare per ripristinare la sicurezza a San Severo ma sono certa che se continueremo a confrontarci come abbiamo fatto oggi arriveranno tanti altri importanti risultati”, ha concluso l’on. Giuliano.