L’On.Carla Giuliano esprime ringraziamento e vicinanza alla Società Cestistica San Severo

“È inutile negarlo, ci sono rammarico e delusione per lo storico traguardo non raggiunto. Però sono certa che questa Società - che sento il dovere di ringraziare per gli enormi sforzi affrontati e la grande professionalità dimostrata - non mollerà di un centimetro l’ottimo percorso intrapreso e regalerà a San Severo la categoria che la città ha dimostrato di meritare.

È solo un arrivederci al prossimo anno, tutti uniti attorno ai nostri colori, con la certezza che l’appuntamento con la promozione è solo rimandato. Io vi sono vicina. La gente di San Severo vi è vicina”. Questo il commento di Carla Giuliano, Parlamentare del M5S di San Severo sulla sconfitta della Cestistica con il Pescara che ha definitivamente archiviato per questa stagione per il San Severo la possibilità di accedere alla massima serie.