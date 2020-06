Ivan Scalfarotto candidato alla presidenza della Puglia: correrà con Italia Viva, Azione e +Europa

Ivan Scalfarotto rende ufficiale la sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia. Correrà alle Regionali 2020 con Italia Viva, Azione e +Europa. I suoi competitor? Il governatore uscente Michele Emiliano e Raffaele Fitto (attesa a breve l'ufficialità) per la coalizione del centrodestra.

La campagna elettorale partirà ufficialmente il prossimo 4 luglio (sul portale c'è il countdown attivo) e la posizione del sottosegretario agli Esteri si pone come alternativa reale per uscire fuori dai vincoli di populismi e poteri. "La mia è una candidatura per la Puglia", spiega Scalfarotto in una intervista al quotidiano La Repubblica, rilanciata da Italia Viva per ufficializzare la notizia.

"Non sarebbe stato giusto costringere i pugliesi a dover scegliere tra tre populismi: quello antieuropeista della destra, quello di palazzo impersonificato da Michele Emiliano. Quello della decrescita felice del Movimento 5 Stelle. La nostra coalizione è in campo per rappresentare il dinamismo e il talento dei pugliesi. Di quelli che sono rimasti e di chi, come me, è andato via e ora è pronto a ritornare per restituire quello che la nostra terra ci ha dato".