'Italia Viva' sbarca nel Foggiano, Cavalieri attacca i seguaci di Renzi: "Volevano solo smembrare il PD ma hanno fallito"

“Nessuno li avrebbe messi alla porta, ma l’uscita l’hanno imboccata, seppur in ritardo. Evidentemente hanno atteso il momento opportuno” Così Leonardo Cavalieri, sindaco di Troia e dirigente regionale e provinciale del PD, in merito alla decisione di alcuni tesserati di lasciare il partito per seguire Renzi (Italia Viva) nel percorso di costruire un nuovo soggetto politico. Nei giorni scorsi anche a Foggia è stato piantato il primo 'seme', alla presenza di Ettore Rosato.

Cavalieri fa proprie le dichiarazioni di Gianni Cuperlo quando dice che i renziani hanno parlato di lotta tra bande, scagliandosi contro un partito che non hanno diretto ma comandato. “Ha ragione Cuperlo nel sostenere che toni e contenuti sono anche una questione di stile, perché dal partito in cui hanno militato, che hanno contribuito a creare, o meglio a trasformare in quel che oggi è, sono usciti senza mostrare il minimo rispetto, ed è chiaro a tutti che nel PD erano entrati con l’intento di smembrarlo, e il percorso intrapreso che ha portato alla costituzione di un nuovo partito è la dimostrazione che quella strategia è stata un fallimento”.

Riconosce, Cavalieri, tra gli errori commessi, quello di aver lasciato un patrimonio politico nelle mani di chi aveva chiare ambizioni di fare del PD un partito personale. “Il Partito Democratico non legherà mai il proprio destino ad un singolo nome. Ha nelle radici, nella storia, il senso della comunità, del sociale. Lo dicono i fatti” e rimarca, Cavalieri, il ruolo che il PD gioca quando è alla guida di governi, o di piccole e grandi amministrazioni di enti locali “Forte impulso alle politiche sociali, riconoscimento dei diritti civili, dialogo con i cittadini, sostegno alle imprese, il nostro tratto distintivo. Pur continuando a scontare carenze infrastrutturali, non sarà un caso se oggi, la Puglia è tra le regioni del Mezzogiorno che registra segnali di ripresa (rapporto 2019 SVIMEZ). Il Partito Democratico ha forza e autonomia che gli permetterà di segnare ancora la rotta, perché è un partito fatto di uomini e donne che credono nei valori fondanti della sinistra. Chi esce dal PD ha l’arroganza di pensare che gli elettori lo seguiranno ovunque vada, fosse anche un contenitore pronto ad imbarcare, in maniera trasversale, destra e centrosinistra. E il nostro obiettivo, l’obiettivo del PD, di un partito riformista, è quello di arginare la deriva sovranista. Credo – conclude Cavalieri - che i cittadini e gli elettori del centrosinistra siano più che mai, oggi, convinti della necessità di dover arginare le destre. Siamo pronti a ripartire, forti della nostra tradizione basata sui principi di uguaglianza, solidarietà e libertà, verso il futuro, con gli uomini e le donne migliori del Paese. Sarà tutta un’altra storia”.