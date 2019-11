Foggia più verde con 'Italia Viva', i renziani piantano cento alberi in via Parini: "Uno per ogni iscritto"

Italia Viva. Sbarca anche a Foggia il progetto “Un albero per ogni iscritto” lanciato alla Leopolda 10 in occasione della fondazione del partito di Matteo Renzi. E quindi, in occasione della "Festa dell'albero", questa mattina, sono stati piantati un centinaio di alberi in Via Parini, zona Campo degli Ulivi. "Siamo partiti da una zona della città in fase di urbanizzazione per offrire un po’ di verde, fondamentale alla vivibilità dei cittadibi e alla bellezza dei luoghi, e per mostrare un segnale concreto del nostro impegno. - fanno sapere dal partito-. Nelle prossime settimane puntiamo a piantare migliaia di alberi in tutta la provincia". All’evento hanno preso parte alcuni coordinatori e iscritti ai comitati di Italia Viva ed alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.