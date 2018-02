Da Foggia a Rignano Garganico, ecco il tour elettorale di 'Italia agli Italiani'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Venerdì 16 febbraio a Foggia in Via Oberdan nei pressi del teatro comunale di Foggia, gazebo con diffusione programma elettorale della lista Italia agli Italiani. Sabato 17 febbraio a San Severo dalle ore 19 alle ore 21,30 gazebo della lista Italia agli italiani con diffusione del programma elettorale. in via Tiberio Solis gazebo della lista Italia agli italiani con diffusione del programma elettorale. Domenica 18 febbraio a Poggio Imperiale ore 17 in Piazza Imperiale comizio della lista Italia agli italiani .intervengono il candidato all' unimominale al Senato Luigi Palladino, il candidato uninominale alla camera Armando Dell'Oglio ed il coordinatore regionale di Forza Nuova candidato al plurinominale

della camera Domenico Carlucci. A Lesina alle 19 in Piazza Umberto I comizio con il candidato all' unimominale al Senato Luigi Palladino, il candidato uninominale allla camera Armando Dell'Oglio ed il coordinatore regionale di Forza Nuova candidato al plurinominale alla camera Domenico Carlucci. Alle 18 di mercoledì 21 febbraio comizio a Rignano Garganico con Luigi Palladino candidato uninominale al Senato.