Ecco 'Insieme', la lista di ispirazione ulivista: c'è il socialista foggiano Luigi Iorio

Presentata durante una conferenza stampa a Bari la lista di ispirazione ulivista 'Insieme'. Una nuova proposta politica che nasce dalla messa in comune di storie ed esperienze politiche consolidate - come quelle riformiste e ecologiste - con tante realtà civiche del territorio. Alla conferenza stampa hanno preso parte il già assessore regionale dei Verdi Mimmo Lomele, il segretario regionale del Psi Donato Pellegrino, il dott. Luigi Scarola per l'Area civica e e l'avv. Luigi Iorio responsabile politiche del lavoro e membro della segreteria nazionale del Psi. Presente anche il sindaco Antonio Decaro che ha voluto portare il suo saluto e supporto alla neonata lista elettorale.

Psi, Verdi, civici e prodiani uniti in una lista riformista che ha nella vocazione di governo il proprio tratto distintivo. "Non solo una mera lista elettorale - ha evidenziato Luigi Iorio tra i promotori della conferenza stampa - ma un progetto che palesa una proposta elettorale plurale e attenta alle necessità e ai nuovi bisogni di una società sempre più complessa e in palese difficoltà. "Insieme è un simbolo inclusivo, ha concluso il Iorio, che porta con se i figli di una storia politica importante: quella dell’Ulivo"