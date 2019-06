A Celle di San Vito parte il mandato-tris del sindaco Giannini: ecco la squadra di governo

Ha preso ufficialmente il via, ieri, il terzo mandato del sindaco Palma Maria Giannini. Sì, una donna per la terza volta sindaco del paese più piccolo della Puglia, Celle di San Vito.

Il più piccolo borgo, con circa 120 abitanti, che vive e sopravvive contro lo spopolamento e la globalizzazione. Una minoranza linguistica francoprovenzale che si affaccia in punta di piedi al 2020. Una delicatezza che non è propria del Sindaco Giannini, perché lei ha polso, punta i piedi e alza la voce, per farsi sentire ai piani più alti, perche i piccoli borghi sono paesi di serie B, con poche agevolazioni e tante restrizioni.

Così riparte, con energia, il terzo mandato della Squadra Patto per Celle, capeggiata dal Sindaco Giannini, accompagnata dai suoi assessori e consiglieri, Giovanni Pavia (vice sindaco), Claudia Del Giudice, Fabio Romano, Maria Cavoto, Leonardo Perrini, Maria Marchese, Carmine Suglio. Una squadra già collaudata, ma con l’aggiunta di nuove professionalità, con un programma semplice e concreto: far vivere Celle, tutelare la lingua francoprovenzale, aiutare i propri concittadini ad affrontare le difficoltà che presuppone la vita da “piccolo borgo”.

Un programma in divenire, cercando di “reagire, reinventarsi e attivarsi” ad ogni bando, finanziamento, ad ogni possibile porta che si aprirà in Regione Puglia, in Italia e in Europa. Dall’ufficio del Sindaco: “Un cammino certamente in salita, ma sicuramente con tante piazzole di sosta che apriranno orizzonti alternativi, vedute meravigliose e spesso passaggi fantasiosi e incerti”.