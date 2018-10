Nichi Vendola colpito da infarto: operato, ora è ricoverato in terapia intensiva

Secondo i medici Nichi Vendola non sarebbe in pericolo di vita. L'ex governatore della Regione Puglia è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma, dove lunedì scorso è stato trasportato per un infarto e poi sottoposto ad un intervento.

Vendola, fondatore di Sinistra Ecologia e Libertà, si è sentito male mentre era alla Camera dei Deputati. Già nella notte tra domenica e lunedì aveva avvertito un malore. Gli è stato applicato uno stent, ora si trova in terapia intensiva.

Gli auguri dell'On. Nicola Fratoianni (Liberi e Uguali) su Twitter: "A Nichi, che ho appena sentito, un grandissimo abbraccio. E l’augurio di tornare al più presto a casa con Ed e Tobia. E poi, al lavoro con tutti e tutte noi"