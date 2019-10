Indagato assessore regionale al Welfare, su "nomina mai fatta" della 'Castriota e Corropoli' di Chieuti

L'assessore al Welfare della Regione Puglia, Salvatore Ruggeri, comunica di avere ricevuto, questa mattina, un'informazione di garanzia come persona sottoposta a indagini, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che procede su ipotesi inerenti la nomina del commissario dell'azienda per i servizi alla persona 'Castriota e Corropoli' di Chieuti.

"Ho piena fiducia nella magistratura a cui sono certo di potere illustrare ogni passaggio di un procedimento rientrante completamente nelle prerogative della politica. Procedimento che, tra l'altro, non si è mai concluso perché la nomina non è mai stata fatta", ha dichiarato l'assessore Ruggeri che, nelle prossime ore, incontrerà i magistrati inquirenti per fornire loro ogni chiarimento utile.