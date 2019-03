Lino Albanese nuovo coordinatore di IDEA a Foggia: "Tuteleremo i commercianti, patto con Moldaunia"

Il coordinamento cittadino di Foggia, presieduto dal coordinatore provinciale Paolo Dell’Erba, ha eletto all’unanimità Pasquale Albanese nuovo coordinatore cittadino di Foggia di Idea. La scelta di Lino Albanese si muove nell'ottica di dare ad un settore, quello del piccolo e medio commercio, un riferimento politico, per affrontare e risolvere piccole e grandi problematiche che stanno rendendo difficile la vita dei commercianti nella città di Foggia. “Dopo tanti anni alla guida di Federmoda in Confcommercio, dove ho ricoperto anche il ruolo di consigliere nazionale,credo di conoscere le reali necessità dei commercianti. Per questo come Idea chiederemo al candidato sindaco di assumersi impegni concreti e con tempi precisi per ridurre la pressione fiscale sui commercianti, aumentare la sicurezza, creare nuove zone parcheggi e migliorare l’arredo urbano”, commenta Lino Albanese.

Sulle elezioni comunali di Foggia aggiunge, “Stiamo lavorando per creare una proposta forte e unitaria con Moldaunia, Io Sud e Italia Attiva. Saremo la novità delle prossime elezioni".