Elezioni 4 marzo, l'Assodeejay: "Se l'avv. Guido De Rossi si candida noi lo sosterremo"

Il nome dell’avvocato sanseverese Guido De Rossi appare ormai quasi sicuro per la candidatura al collegio uninominale della Camera di Lucera-San Severo-Monti Dauni. Ex presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, numero uno della Fbe, Federazione degli Ordini Forensi d’Europa e membro del Consiglio Direttivo di Assodeejay, potrebbe essere - secondo Mario Di Gioia - il rappresentate in Parlamento dell’associazione.

L’avvocato si batterebbe affinchè venga proposta e approvata una legge che regolamenti il lavoro nel mondo dello spettacolo. “Siamo vicini potenzialmente alla possibilità di avere un nostro rappresentante in Parlamento disposto a promuovere una legge che, da troppo tempo stiamo attendendo, indispensabile strumento per affermare la legalità che sfugge nel nostro settore da sempre” commenta il presidente dell’Associazione, Mario Di Gioia. "Si attende a giorni l'ufficializzazione della candidatura in uno dei maggiori partiti dell'arco democratico"