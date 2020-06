Per la supernonna Raffaella "un abbraccio da tutta la Puglia" e "lunga vita". Ma sul post Fitto pungola Emiliano

Emiliano esulta per la guarigione dal Covid-19 di Raffaelle la 98enne di San Marco in Lamis, Raffaele Fitto le augura lunga vita ma aggiunge: "Francamente trovo incredibile che Emiliano abbia fatto un post sull’anziana donna, ma non abbia detto una sola parola sulla vergogna dei tanti anziani brindisini, ammalati cronici, che hanno dovuto fare la fila, sotto un sole cocente, per accedere agli ambulatori e al Cup dell’ospedale Perrino di Brindisi".

"Questa coraggiosa paziente di San Marco in Lamis è rimasta sempre lucida per la lunga durata del ricovero e ha risposto bene alle terapie dei medici della Struttura di Malattie Infettive Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dalla Prof.ssa Teresa Santantonio, fino alla guarigione e alle sue dimissioni dopo un ricovero di circa due mesi (le immagini video). Un ringraziamento speciale ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che continuano a salvare vite nei nostri ospedali, lavorando instancabilmente. Alla signora Raffaella un grandissimo abbraccio virtuale da tutta la Puglia!" ha aggiunto Emiliano