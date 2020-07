'Governance poll': Landella al 93° posto, perde posizioni anche Emiliano. Il barese De Caro vola in cima

Cinque posizioni in meno per il sindaco di Foggia, Franco Landella; gradimento in calo anche per Michele Emiliano (dal 47,1 al 40%). La volata del presidente dell'Anci non traghetta il resto della Puglia