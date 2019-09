Foggiani a Roma contro il Governo giallorosso, tre i bus dalla Capitanata. "Si restituisca la parola agli italiani"

Mentre è iniziato alla Camera il discorso dell’avvocato Giuseppe Conte, chiamato a riottenere la fiducia dei due rami del Parlamento per far partire la sua seconda esperienza di governo, questa volta in giallorosso, a Roma, in piazza Montecitorio, è in corso la manifestazione di protesta per chiedere a gran voce il ritorno alle urne promossa da Fratelli d’Italia, a cui si è unita la Lega di Salvini. In piazza sventola solo il tricolore. Pullman da tutta Italia, Capitanata compresa, da dove sono partiti in mattinata tre mini-bus (Foggia, Cerignola e San Severo). Nella foto il segretario provinciale di FdI Giandonato La Salandra e il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.