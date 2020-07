Emiliano penultimo in Italia pensa positivo: "Così ottime probabilità di vincere". Salvini lo smonta: "La Puglia merita di più"

“Governance Poll 2020 ci dice che se si votasse oggi, in un contesto elettorale tripolare, col 40% di consenso di partenza avremmo ottime probabilità di vincere le elezioni". Il penultimo posto nella classifica di gradimento dei governatori stilata dal Sole 24 Ore non scoraggia il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che pensa positivo e spiazza tutti con la sua interpretazione dell'indagine. "Cresciamo rispetto ai due anni precedenti. Nel 2019 eravamo al 38,2%, quindi +1,8 punti. Il dato è in linea peraltro con quello registrato nella recente indagine di Euromedia Reaserch sulle elezioni in Puglia. Il raffronto di Governance Poll viene fatto invece con le elezioni regionali 2015, nelle quali il centrosinistra sfiorò il 50 per cento in un contesto politico totalmente diverso da quello attuale”.

Ma la rilevazione offre una sponda all'opposizione. Il leader della Lega Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per smontarlo: "Infrastrutture bloccate, zero investimenti, agricoltura in ginocchio, lavoro dimenticato: tra i governatori, solo Nicola Zingaretti è peggiore di Michele Emiliano. Non vediamo l'ora di mettere fine ai disastri della sinistra: la Puglia merita di più e la Lega è pronta per governare".