Giuseppe Pertosa si presenta alla città: "Mi candido a sindaco di Foggia"

Foggia, elezioni comunali. Al via la campagna elettorale. Domenica 10 marzo, alle ore 18:30, in Viale Michelangelo n. 222, si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale di Giuseppe Pertosa. Consigliere comunale eletto con Forza Italia nella scorsa consiliatura, poi passato ad Ncd, infine Indipendente, Pertosa presenterà alla cittadinanza la propria candidatura a sindaco col progetto civico "Forza Foggia" ed esporrà il suo programma elettorale. Sarà l'occasione anche per far conoscere la coalizione che lo sostiene in questa campagna elettorale, fanno sapere dallo staff.