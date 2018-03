VIDEO | C'è anche il Partito Valore Umano. Da Foggia Custode lancia la sfida: "Oltre il 6%"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Giuseppe Custode è candidato alla Camera del Partito Valore Umano nel collegio Manfredonia-Cerignola

In questa tornata elettorale c'è anche il 'Parito Valore Umano', nato ad Assisi il 17 dicembre scorso che eredita il progetto sociale del Coem. In Capitanata oggi è espressione dell'ortese Giuseppe Custode, candidato nel collegio uninominale alla Camera Cerignola-Manfredonia: "Vogliamo dare a ogni essere umano la possibilità di esprimere il proprio talento". Il PVU punta anche a una moneta complementare per l'Italia e, a sentir Giuseppe Custode, a superare il 6% "anche se i classici media ci danno molto più in basso".