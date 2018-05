Conte Premier, il concittadino Cascavilla non perde tempo: "Lo inviteremo a San Giovanni Rotondo"

All'indomani dell'incarico di Mattarella a Giuseppe Conte, il premier del nuovo governo Legastellsto nato a Volturara Appula, cresciuto a Candela e San Giovanni Rotondo, il sindaco della città di San Pio fa sapere che rivolgerà al neo presidente del Consiglio dei Ministri l'invito a partecipare agli eventi in programma per il centenario delle stimmate del Santo di Pietrelcina e al cinquantenario della sia morte.

"San Giovanni Rotondo vive con grande partecipazione l’incarico conferito dal Presidente della Repubblica a Giuseppe Conte, concittadino sangiovannese, che avrà il compito di dare un nuovo governo all’Italia. Conoscendo le capacità professionali e l’impegno che ha sempre contraddistinto l’azione di Giuseppe, siamo convinti che il suo governo saprà porre grande attenzione alle realtà territoriali e agli enti locali che rappresentano la vera anima dell’Italia, dalla quale occorre ripartire per dare nuovo lancio allo sviluppo economico e sociale del Paese; così come saprà interpretare con grande decisione, superando le etichettature politiche, il suo ruolo di avvocato difensore di tutti gli italiani" ha dichiarato il sindaco Costanzo Cascavilla al termine del discorso del premier incaricato, dopo l’incontro con il presidente Sergio Mattarella e l’accettazione dell’incarico con riserva.

In merito all'invito che il primo cittadino rivolgerà al giurista diplomatosi al liceo classico di San Marco in Lamis, Cascavilla aggiunge: "Sarà un motivo in più per ritornare a San Giovanni Rotondo, città che ha sempre frequentato, nonostante i numerosi impegni professionali e accademici. San Giovanni Rotondo è città cara al premier incaricato, dove ritrova amici e conoscenti che hanno sempre avuto grande stima per lui e per i suoi prestigiosi traguardi"

Conclude il primo cittadino "Rivolgeremo, a nome della giunta, di tutti i consiglieri e del popolo sangiovannese, formali auguri di buon lavoro, sperando che l’incarico ricevuto da Mattarella possa concludersi con un governo in grado di lavorare secondo le tante aspettative del Paese.»