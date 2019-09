Il ritorno di Conte a Foggia: tappa al Poligrafico dopo l'ok della BCE alla produzione di carte speciali di sicurezza

Giuseppe Conte torna a Foggia, lo fa da presidente del Consiglio dei Ministri del nuovo governo giallorosso PD-Movimento 5 Stelle e non più di quello gialloverde che prima di Ferragosto vedeva i pentastellati governare con la Lega di Matteo Salvini.

L'appuntamento è per il 21 settembre alle 15 presso lo stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato per l'inaugurazione della nuova società Valoridicarta S.p.A., partecipata dal Poligrafico e dalla Banca d'Italia, accreditata recentemente dalla BCE per la produzione di carte speciali di sicurezza.

L'orario potrebbe però subire variazioni. L'arrivo di Conte in Capitanata coincide con le celebrazioni del 51esimo anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina, il santo con le stimmate morto il 23 settembre 1968 a San Giovanni Rotondo, dove ha vissuto per molti anni il Premier e dove attualmente vivono i suoi genitori e sua sorella.