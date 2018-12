Natale in famiglia per il Premier Conte: domani a Foggia per scartare i regali alla Capitanata

C'è grande attesa in città per il ritorno del premier Giuseppe Conte, l'ultima volta nel capoluogo dauno fu il 7 agosto scorso dopo la strage dei sedici migranti morti sulle strade del Foggiano in due terribili incidenti stradali avvenuti nel giro di pochi giorni l'uno dall'altro. Domani, alle 11.30, il presidente del Consiglio parteciperà in Prefettura ad un incontro con i sindaci della Capitanata sul Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Ieri ha trascorso il Natale a casa dei suoi genitori. All'Ansa il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla ha riferito di uno scambio di auguri via sms: "Ho ritenuto opportuno non nemmeno importunarlo perché so che questi bei momenti lui li vuole passare in famiglia, ed è giusto così. Ci incontreremo il 27 mattina".