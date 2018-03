Ecco l'avv. De Giovanni, il candidato del 'Popolo della Famiglia' contrario a unioni civili e biotestamento

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

C'è anche Giovanni Pio De Giovanni, l'avvocato cassazionista 41enne di San Marco in Lamis, sposato e con due figli, tra i candidati nel collegio uninominale Foggia-Gargano per il Popolo della Famiglia, il movimento nato dal 'Family Day' per denunciare le politiche contro la famiglia e lottare contro le unioni civili: "La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio". Spiega De Giovanni: "Gli ultimi governi hanno fatto leggi contro la vita e contro la famiglia: unioni civili, divorzio breve e biotestamento". E rimarca la differenza anche con il centrodestra: "Nel centrodestra c'è la libertà di coscienza su questi temi, solo alcuni di essi hanno lottato per impedire questa forma di distruzione antropologica"