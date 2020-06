Giorgione (Senso Civico): “Per la Capitanata un ruolo nuovo in ambito regionale a partire dall’edilizia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Meeting operativo ieri mattina a Bari tra l’assessore regionale all’Urbanistica, Alfonso Pisicchio e Gino Giorgione, candidato al Consiglio Regionale per la lista 'Senso Civico': “Abbiamo discusso della Bozza in via di elaborazione del Decreto Legge – Semplificazione, proposte in materia di edilizia e degli sviluppi in materia di Piano Casa Puglia e riuso temporaneo di edifici ed aree”, afferma Giorgione che rimarca: “Nell’ambito degli strumenti legislativi pensati dalla Regione Puglia a favore di cittadini e imprese accelerando e semplificando le procedure in materia di edilizia e urbanistica, la Capitanata può e deve recitare un ruolo di primo piano. E io sono già al lavoro con Alfonso per consolidare la centralità della Capitanata in questi processi”.

Per Giorgione “è fondamentale incentivare l'utilizzo temporaneo di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico con l’obiettivo di implementare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. L’edilizia è stato uno dei settori trainanti della Puglia e della Capitanata. Il rilancio di questo comparto fondamentale passa attraverso un suo ripensamento puntando con convinzione su rigenerazione e riqualificazione”.