Il deputato cinquestelle Giorgio Lovecchio nella Commissione Agricoltura: "Potenziamo dialogo con la Capitanata"

“È stato ufficializzato il mio ingresso nella XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Questo impegno si unirà al mio lavoro da componente della V Commissione Bilancio Tesoro e Programmazione alla Camera, di cui faccio parte dall’inizio della Legislatura. È per me un motivo di grande orgoglio e di profonda soddisfazione potermi occupare in maniera più puntuale delle tematiche agricole e forestali del Paese e della Puglia in particolare e del mio territorio di elezione”. È quanto dichiara l’onorevole del M5S Giorgio Lovecchio dopo l’ufficializzazione della sua appartenenza alla commissione permanente Agricoltura, che si affianca alla commissione Bilancio, funzione sin qui espletata.

“Dall’indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa all’indagine sul caporalato- continua il deputato pentastellato- gran parte dei temi principali della materia agricola sono vissuti in Regione Puglia, che vede al Ministero la presenza di una Ministra pugliese, Teresa Bellanova, e di un sottosegretario della nostra regione, l’onorevole L’Abbate. La Capitanata è la maggior provincia agricola d’Italia ed è per me un immenso onore poterla rappresentare in Commissione, portando un potenziamento delle attività di informazione e di dialogo col territorio, con le imprese e con i lavoratori. C’è molto da fare sulla rete di lavoro agricolo di qualità, una priorità per l’accesso ai bandi per il Piano di sviluppo rurale, che è la strada da sempre intrapresa dal MoVimento 5 Stelle anche nell’approvazione della legge sul divieto delle aste. Sono pronto a mettermi al lavoro”.