De Leonardis sta con i 29 sindaci dei Monti Dauni: "Ignorati dal CIS, riaprite il tavolo di concertazione"

"Condivido pienamente le preoccupazioni e le istanze dei 29 sindaci dei Monti Dauni, per l'iniqua distribuzione e ripartizione delle risorse del Contratto Istituzionale per lo sviluppo della Capitanata, e per la mancata - nonostante fosse doverosa - considerazione delle aree interne e dei loro territori, che presentano gravi e cronici problemi di viabilità e mobilità, e una dotazione infrastrutturale irrisoria".

Così il consigliere regionale Giannicola De Leonardis, che si schiera al fianco dei sindaci del comprensorio. "I progetti presentati sono stati ignorati, senza argomentazioni credibili e convincenti: per questo, mi associo alla loro richiesta di riapertura immediata del Tavolo di Concertazione del C. I. S. Capitanata, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali interessati, per garantire uno sviluppo omogeneo e uniforme alla provincia di Foggia. Individuando e rivedendo priorità e carenze, scongiurando discriminazioni intollerabili e assicurando una visione e una prospettiva d'insieme, ancora e sempre assenti nella programmazione e nelle politiche regionali e nazionali".