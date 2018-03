De Leonardis chiude le porte a Emiliano: "Sono e resto nel centrodestra, il mio posto è all'opposizione"

Giannicola De Leonardis non passerà alla maggioranza. Lo conferma lo stesso consigliere regionale con una breve nota: "Sono stato eletto in Consiglio regionale in un partito e in una coalizione di centrodestra, con un programma e un candidato presidente alternativi all'attuale maggioranza e al Governatore Emiliano".

De Leonardis, dunque, si dichiara indisponibile a "tradire e barattare il consenso e la fiducia che gli elettori hanno riposto nei miei confronti, e le mie stesse idee e convinzioni, per un qualsiasi incarico di governo regionale, come riportato oggi da qualche organo di informazione".

"Il mio posto è all'opposizione - conclude il consigliere regionale - e sono indisponibile a qualsiasi ipotesi possa prevedere un mio coinvolgimento nella giunta e nella maggioranza".