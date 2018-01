Giandonato La Salandra nella direzione nazionale di Fratelli d'Italia

Con l'elezione di Giandonato La Salandra in direzione nazionale di Fratelli d'Italia, si conclude la seconda fase costituente del movimento di Giorgia Meloni, con la Capitanata protagonista che porta a 4 gli elementi nei massimi organi di Fratelli d'Italia.

Sabato scorso, presso l'Hotel Royal Carlton di Bologna, il coordinatore provinciale di Fdi, La Salandra, è stato indicato, per il suo ruolo, a rappresentare il territorio in direzione. Il 2 dicembre, la Capitanata aveva scelto al congresso di Trieste Gianvito Casarella (Cerignola), Salvatore Valerio (Foggia) e Antonella Zuppa (San Severo) quali componenti della assemblea nazionale.

Per assemblea e direzione, nelle prossime ore, si prevede un lavoro intenso per la selezione della propria classe dirigente da candidare alle Politiche del 4 marzo. Presentato, proprio a Bologna, il nuovo simbolo di Fdi, con il nome della leader Meloni ben evidenziato: “Sono contento di poter rappresentare il nostro territorio in direzione – fa sapere La Salandra, ringraziando del sostegno gli amici Casarella, Valerio e Zuppa, unitamente al portavoce regionale Marcello Gemmato. La Puglia offre vanta in questo partito una classe dirigente giovane, competente, preparata e credibile. Il banco di prova del voto di marzo lo certificherà”.