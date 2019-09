Gazebata leghista in piazza Giordano, per Capitan Salvini e contro il governo Conte "che ha riaperto i porti"

Ad ogni gazebo o banchetto è possibile per i cittadini firmare una petizione per manifestare la contrarietà al Governo PD - M5S "nato con una operazione di palazzo per evitare di far scegliere agli italiani da chi farsi governare con libere elezioni. Una operazione che nasce fuori dall’Italia e che parte subito con l’imposizione di nuove tasse ai cittadini come quella sul prelievo di denaro contante!"