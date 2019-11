Firme contro lo ius soli sotto la pioggia battente, a San Severo si mobilitano i Fratelli d'Italia: tutte le proposte

La pioggia non ferma le petizioni di Fratelli d'Italia a San Severo: sabato sera è proseguita la raccolta firme del circolo territoriale “Norma Cossetto” in Largo De Cicco. Dopo le 500 sottoscrizioni di inizio novembre, il gruppo meloniano prosegue a sostegno dell'elezione diretta del presidente della Repubblica, della abolizione dei senatori a vita, per fissare un tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e per garantire la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Nell’occasione è stata firmata anche la petizione popolare contro lo ius soli e l’apertura di un centro per soggetti maltrattati promosso dal Dipartimento Tutela Vittime in occasione del 25 novembre Giornata Internazionale Contro la violenza sulle donne.

Alla fine, soddisfazione dal circolo “Cossetto”, sia per l'affluenza al banchetto, malgrado l'inclemenza del meteo, sia per l'attenzione che i sanseveresi stanno mostrando alle proposte referendarie e riformatrici di Fratelli d'Italia