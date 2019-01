I Fratelli d'Italia prendono le distanze da Mainiero: "Primarie punto di forza", ma l'ultima parola spetta a Meloni

Sul "caso Mainiero" arriva la nota congiunta del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia Erio Congedo, dell'on. Marcello Gemmato e del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Foggia Giandonato La Salandra. Quest'ultimo starebbe ancora provando a far valere le ragioni di Foggia al tavolo nazionale ma, a meno di contrordini, per Mainiero la corsa in solitudine appare segnata. Ecco la nota.



"FdI a tutti livelli ha fatto delle primarie un punto di forza della sua proposta politica, ritenendole uno strumento utile a selezionare il miglior candidato possibile, a compattare gli elettori d’area e a fornire una grande prova di democrazia e partecipazione utile ad allargare il perimetro della coalizione a realtà civiche.



Per Fdi le elezioni amministrative nel capoluogo di Regione Bari e in importanti capoluoghi di provincia come Foggia e Lecce possono e devono essere l’occasione per dare concretezza a questa posizione politica. In tal senso le dirigenze locali hanno chiesto e ottenuto che la segreteria regionale di FdI ponesse la richiesta delle primarie per la scelta dei sindaci sul tavolo della coalizione di centrodestra. A Foggia e Bari l’intero centrodestra ha condiviso questa impostazione, e si spera che a breve lo stesso possa avvenire per Lecce.



E’ di tutta evidenza che le primarie presuppongono la condivisone di una Carta dei Valori, di un manifesto programmatico e di un sistema di regole che garantisca una competizione leale, trasparente e costruttiva che rafforzi l’unità interna tra forze ed esponenti politici alleati che alle “secondarie” devono procedere all’unisono. Principio che è stato preventivamente condiviso con i quadri dirigenti interessati.



In questo quadro rammarica la presa di posizione del Capogruppo di Fdi a Foggia Giuseppe Mainiero, non solo per l’intempestività della decisione -considerato che il tavolo regionale del centrodestra è al lavoro per dare omogeneità e continuità di linea politica su tutto il territorio regionale- ma soprattutto perché priva la competizione di un esponente autorevole che avrebbe potuto arricchire la proposta politica del centrodestra di una visione diversa ma compatibile con quella degli altrui competitor.



FdI di Puglia si riserva ulteriori valutazioni dopo un confronto con la dirigenza nazionale del Partito, anche sulla scorta delle considerazioni politiche del coordinatore provinciale di Foggia, quale componente del Comitato Organizzativo delle Primarie per la città capoluogo".