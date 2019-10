Regionali 2020, Fitto e Meloni ormai 'una cosa sola': via Direzione Italia, Fratelli d'Italia cresce e si riorganizza (anche a Foggia)

Fratelli d'Italia, verso la riorganizzazione pugliese in vista delle elezioni regionali. Si terrà lunedì prossimo 4 novembre, presso la sede provinciale del partito in via Salomone 95, a Foggia, con inizio alle ore 11.30, la conferenza stampa di presentazione della nuova struttura organizzativa sul territorio di Fratelli d’Italia, dopo il definitivo scioglimento di Direzione Italia e la creazione anche di un unico gruppo consiliare alla Regione Puglia, ufficializzata ieri a Roma.