Elezioni Regionali 2020, i Fratelli d'Italia di Lucera precisano: "Sui candidati del territorio di competenza decidiamo noi"

I Fratelli d'Italia di Lucera bollano come infondata la probabile candidatura alle elezioni regionali in Puglia della consigliera comunale Marina Petroianni, nelle liste del partito di Meloni.



A Lucera ci sono state interlocuzioni con Marina Petroianni che, dopo le frizioni con la Lega, avrebbe ormai definitivamente aderito al progetto di Fratelli d'Italia

I coordinatori cittadini Mario Alfonso Follieri e Michele Barisciani evidenziano che il circolo territoriale locale, "in quanto macrocentro di Capitanata con rappresentanza istituzionale in Consiglio Comunale, dovrà essere l'unico deputato a dire la sua in merito ad eventuali candidature sul territorio di competenza. Tanto in virtù dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto di Fratelli d'Italia. "Siamo certi che tale rivendicazione corrisponde anche ai sentimenti del livello provinciale" concludono.