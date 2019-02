La Foggia del centrodestra non cambia guida: il candidato sindaco è Franco Landella, ko Miranda e Iaccarino

Franco Landella vince e convince. Quasi il 44% degli oltre 13mila foggiani che ieri hanno partecipato alle primarie del centrodestra, ha confermato la leadership dell'attuale sindaco di Foggia, preferendolo al presidente del Consiglio comunale e candidato della Lega Luigi Miranda e al consigliere comunale e candidato dell'Unione di Centro, Leonardo Iaccarino. Forza Italia si conferma il primo partito del centrodestra di Foggia.

"Stanchi ma soddisfatti alle 7 passate, vi anticipo la netta vittoria di Franco Landella e Forza Italia!" il buongiorno si foggiani del coordinatore provinciale del partito azzurro Raffaele Di Mauro.

Questo il commento del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia: “Il vento è cambiato: il popolo di centrodestra c’è e ieri ha partecipato con entusiasmo ad una grande festa democratica a Bari e a Foggia. Con il sindaco Franco Landella, Forza Italia si conferma come partito attrattivo e radicato sul territorio. Ringraziamo tutti i cittadini che hanno dato il loro contributo, facendo registrare un’affluenza straordinaria in Capitanata. Da oggi inizia una campagna elettorale importante a sostegno di Landella, che è stato evidentemente premiato dagli elettori per la sua azione alla guida di Foggia. Possiamo e dobbiamo vincere, con una coalizione unita e coesa, per poi guardare con fiducia anche alle prossime elezioni regionali”.