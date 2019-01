Franco Landella si candida alle primarie del centrodestra: il sindaco di Foggia scioglie la riserva

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Quando si fa parte di una squadra, pur non condividendo le tattiche di gioco, bisogna giocare la partita ed io che son un uomo di squadra". Così oil sindaco Franco Landella scioglie la riserva sulle primarie del centrodestra. Parteciperà. "Scenderò in campo, parteciperò alle primarie per tenere unito il centrodestra e per non consentire al centrosinistra di tornare, visto che ha già devastato la città nei conti e nell’immagine. O ancora peggio, di far venire gente incompetente e incapace come il Movimento 5 stelle, basti pensare alla città di Roma. Con me e con il centrodestra unito abbiamo 5 anni fa ha vinto, tanto abbiamo fatto e tanto c’è ancora da fare. Io ci credo, credeteci anche voi".

Landella, sindaco uscente, sarà quindi il candidato di Forza Italia. Almeno quattro i candidati che saranno schierati in campo: oltre a Landella, il candidato della Lega, Mainiero (FdI), Iaccarino (Udc). La presentazione della candidature, inizialmente fissata per il 19 gennaio, dovrebbe slittare di una settimana, al 26 gennaio.