Francesco D’Innocenzio nuovo coordinatore dell'Udc di Foggia. "Un punto fermo del nostro partito"

Francesco D’Innocenzio è il nuovo coordinatore cittadino dell'Unione di Centro di Foggia. Ingegnere, 54 anni, foggiano, è stato nominato dal segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa.

“Ringrazio l’onorevole Cesa per aver dato fiducia alla mia persona – ha dichiarato D’Innocenzio – il mio obiettivo sarà quello di rilanciare l’azione politica partendo dalle donne e dagli uomini che hanno contribuito alla composizione della lista dell’Udc alle elezioni comunali con l’elezione di Antonio Capotosto”.

Hanno formulato i loro auguri di un proficuo lavoro a Francesco D’Innocenzio il neo coordinatore provinciale del partito centrista Mario Basile e il consigliere regionale Napoleone Cera. “Un punto fermo del nostro partito - ha affermato Cera - Ha sempre lavorato con costanza e passione nell’ottica di far valere sempre gli ideali democratici e cristiani. Sono certo che saprà fare bene, portando l’Udc come punto di riferimento per i tanti moderati nella città capoluogo”.