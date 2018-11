Francesca Notaristefano è il primo “baby sindaco” della storia del Comune di Zapponeta

Si è insediato oggi il primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze della storia del Comune di Zapponeta. Il “baby” sindaco è stato eletto oggi, nella sala consiliare del Palazzo di Città, da dieci consiglieri comunali provenienti dalle 4^ e 5^ elementari e da tutte le classi della Scuola Media.

Sui banchi, abitualmente occupati dagli amministratori comunali, erano seduti i dieci piccoli consiglieri eletti. Dopo la lettura dei programmi e delle idee destinate allo sviluppo della propria comunità, è stata eletta Francesca Notaristefano, la 12enne che frequenta la II media dell’Istituto Comprensivo Statale di Zapponeta.

Ad affiancare il primo cittadino dei ragazzi, il vice Francesco Del Vecchio, i due assessori, Savino Di Noia e Giulia Bonito, i sei consiglieri comunali Francesca De Feo, Chiara Valentino, Michele Basile, Gioacchino Esposito e Concetta Del Vecchio.

“Oggi è stata una giornata emozionante – hanno dichiarato nei loro discorsi il sindaco, Vincenzo D’Aloisio, ed il suo vice, Vincenzo Riontino – abbiamo ritenuto importante puntare sui più piccoli, responsabilizzandoli ed educandoli alla vita attiva e sociale, ed inculcando in loro la cura verso il proprio paese. Siamo sicuri di aver dato inizio ad un percorso importante dal punto di vista culturale e civico, e di aver fatto fare al nostro paese un ulteriore passo verso il cambiamento. I nostri figli sono il presente e il futuro, e in loro non possiamo che nutrire tutte le nostre speranze”, hanno concluso i due amministratori comunali.

Gallery