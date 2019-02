Cinque ingressi in Forza Italia: dopo due anni gli azzurri tornano al governo di Orta Nova

Nell'ultimo consiglio comunale di Orta Nova quattro consiglieri comunali e un assessore hanno aderito formalmente a Forza Italia. La decisione è maturata nelle ultime settimane sulla scorta della candidatura alla Provincia nelle liste del partito azzurro della consigliera Diana Pistilli, ora capogruppo a Palazzo di Città.

Per la Pistilli è, in realtà, un rientro, poiché eletta nelle lista di Forza Italia; a lei si uniscono il presidente del Consiglio Luigi Guglielmo, le consigliere Nunzia Magistris e Ilenia Lops e l’assessore Antonio Attino. “Entriamo in Forza Italia – ha dichiarato la capogruppo Pistilli – nella convinzione di poter dare il nostro fattivo contributo a sostegno di un’amministrazione di centrodestra che si sta adoperando con impegno per assicurare alla nostra città un sistema economico e sociale sostenibile.” Così Forza Italia torna in amministrazione dopo due anni di assenza.

Soddisfatto il coordinatore provinciale Raffaele di Mauro. “Diamo un ben tornati a Diana Pistilli e all’assessore Attino e il nostro ben venuti agli eletti Guglielmo, Magistris e Lops. La loro adesione a Forza Italia palesa una attrattività del nostro partito in questa provincia e ci consente di tornare dopo due anni di assenza in una amministrazione importante come quella di Orta Nova. Un segnale volto anche a proseguire in maniera unitaria l’impegno di governo affrontando con coraggio l’imminente sfida elettorale del 26 maggio”.