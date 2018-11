Forza Italia riaccende i motori: domenica assemblea provinciale a Foggia, attesi D'Attis e Damiani

Si terrà a Foggia il 25 novembre nel Palazzetto dell’Arte (via Galliani n.1) , a partire dalle ore 10.30, la seconda tappa delle Assemblee Provinciali aperte di Forza Italia in Puglia. Lo rendono noto il commissario regionale di Fi, l’on Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il sen Dario Damiani. “Un partito fatto da uomini e donne, giovani e meno giovani, -dichiarano D’Attis e Damiani- che tornano a guardarsi, confrontarsi, a dialogare per vincere e vincere come comunità. C’è entusiasmo e grande fermento da parte dei nostri militanti, dirigenti, amministratori, che stanno compiendo con noi un percorso nuovo in Puglia per Forza Italia, quello congressuale. Le assemblee che stiamo avviando in tutta la Regione sono la benzina per tornare a sentire il nostro partito come una casa in cui si discute, in cui tutti partecipano e hanno il loro compito".

"Il fine è quello di essere compatti e proporre ai territori una visione politica di rilancio e di sviluppo, dopo una stagione nera che porta la firma di un centrosinistra che ha fatto crollare i maggiori indici economici ed occupazionali negli ultimi tredici anni. Per questo, anche a Foggia, ci porremo in una condizione di ascolto: la nostra comunità attende di poter dire cosa ne pensa sui problemi del territorio ma anche sul funzionamento del nostro partito. E noi siamo aperti a raccogliere ogni contributo affinché ognuno si senta protagonista, affinché meritocrazia e partecipazione siano i capisaldi della nostra azione politica e del nostro ‘stare insieme’”.

Forza Italia, dunque, prova a riparte, alla vigilia della fase congressuale e delle elezioni amministrative. Su ambedue le partite si giocheranno gli equilibri interni al partito.