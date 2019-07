Servizi Sociali, appello a Landella: "Scegliete una personalità di spicco parte integrante del mondo del sociale"

Gli auguri per il nuovo mandato di sindaco sono accompagnati da un auspicio: "Che il nuovo mandato dia maggiore rilievo al Welfare". E' quello che chiede il Forum Provinciale del Terzo Settore di Foggia al sindaco Franco Landella.

Il tutto all'indomani del riconoscimento dal Forum Regionale e quindi dal Nazionale, come assise rappresentativa del mondo del non profit della Capitanata, che riunisce soci provenienti dal mondo dell'associazionismo e della cooperazione, che rappresentano una rete molto importante del mondo del terzo settore.

"Anche in considerazione dell'avvenuta nuova riforma del Terzo Settore, e degli sviluppi che si andranno a verificare nei prossimi mesi", si legge nella nota stampa del Forum", l'auspicio è che il settore del Welfare abbia sempre un maggiore rilievo dalla nuova Amministrazione Comunale, in considerazione dell'impegno che viene svolto e che deve essere rivolto ai più bisognosi, agli anziani, ai disabili e comunque a quanti vivono in situazioni di disagio e fragilità".

"In tale ottica si auspica che vogliate individuare, quale nuovo assessore ai Servizi Sociali, una personalità di spicco che sia ad ogni modo parte integrante del mondo del sociale e/o che comunque ne conosca le dinamiche, le problematiche e le necessità. Cogliamo l'occasione quindi per richiedere un incontro, al fine di poter meglio esplicitare le problematiche del nostro settore e renderci disponibili a creare sinergie operative con l'Amministrazione comunale per qualsiasi iniziativa destinata ad uno sviluppo solidale del territorio".