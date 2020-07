"La verità dei fatti" sul Campo San Paolo al Cep, Iacovangelo: "Interventi sollecitati già a marzo"

Il campo San Paolo al Quartiere Cep è stato ripulito, e questa è una buona notizia. Epperò, sulla questione è nata una piccola querelle che vede protagonisti i consiglieri comunali Fatigato e Iacovangelo.

I commenti di soddisfazione dell'esponente del Movimento Cinquestelle, che insieme alla consigliera regionale Rosa Barone aveva segnalato lo stato di degrado del campo sportivo, non sono andati giù al consigliere di maggioranza, che evidenzia come la situazione della struttura sita nel quartiere Cep fosse stata già posta all'attenzione dell'assessore all'Ambiente De Martino lo scorso marzo.

"Innanzitutto, abbiamo il dovere prima morale poi istituzionale di raccontare sempre la realtà dei fatti. Cosa che ho fatto e condiviso piacevolmente questa mattina (ieri, per chi legge, ndr) durante l'intervento manutentivo del taglio delle erbacce al collega di minoranza Fatigato, dove lo portavo a conoscenza che già da marzo 2020 avevo sollecitato un intervento in merito attraverso pec e che il video 'social' da lui realizzato se non altro perorava una richiesta amministrativa da me appunto già formulata".

Come accaduto in altri contesti, è stata l'emergenza Covid a ritardare i lavori di manutenzione "causando mesi di fermo generale e una crescita delle erbacce, oggi pericolosa e a rischio incendio per le alte temperature", precisa Iacovangelo che poi chiosa pungolando il collega pentastellato: "Se si esulta così tanto per un dovere amministrativo, per di più non straordinario, attraverso comunicati stampa e video, si abbia almeno il garbo istituzionale di raccontare la realtà dei fatti".