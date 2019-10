Rifiuti, la pesante denuncia di un ex consigliere: "Amiu Puglia gonfia i valori di raccolta differenziata" (e i foggiani pagano)

“Amiu dal 2017 gonfia i valori di raccolta differenziata (RD) che esegue a Foggia. Sono due anni che ho denunciato questa situazione, anche nelle sedute di consiglio comunale dedicate all'approvazione del Piano Economico Finanziario (Pef) di Amiu. Ma a questa amministrazione non interessava e non interessa. Sono 7 anni che Amiu gestisce la raccolta dei rifiuti qui a Foggia e questa amministrazione governa da più di 5 anni, ed in assoluta simbiosi, sono corresponsabili di quello che succede, non espleta a riguardo alcun, fattivo, controllo analogo”. E’ forte la denuncia dell’ex consigliere comunale di Foggia, Marcello Sciagura, che su Facebook pubblica anche le tabelle relative alla quantità di RD 2019 e 2019.

Cosa vuol dire che Amiu gonfia i risultati ottenuti? “Vuol dire che Amiu dal 2017 inserisce nel conteggio della RD quantità di Inerti ( i materiali che derivano da costruzione e demolizione) in quantità di molto superiori a quelli previsti dalla legge(152 del 2006) – scrive Sciagura-. La normativa parla chiaro al riguardo e dice che nel conteggio della differenziata possono rientrare inerti solo da lavori in abitazioni private consegnati presso le discariche dal conduttore dell'appartamento e per quantità di 15 kg x abitante residente nella città x anno. Quindi, per Foggia i valori non dovrebbero superare le 2.250 tonnellate anno, valore calcolato sulle quasi 152.000 anime residenti”.

E però, come si evince dalla tabelle, “nel 2017 Amiu ha inserito nel conteggio della RD oltre 5.000 ton. di inerti pari al 6,47% su una RD de 26,55%. Un valore più che doppio del normale e che rappresenta 1/4 del totale della RD, e che non esegue nemmeno Amiu. Nel 2018 sempre al di sopra della norma con 3.611 ton. Pari al 4,62% sul 24,5 di RD. Per il 2019 ci si sta preparando al record: a settembre siamo a 4.640 ton. Per un 7,94% su un 26,57 di RD. Vuol dire che quasi 1/3 della RD sono inerti”.

“Ma allora – si chiede Sciagura- noi paghiamo ad Amiu 30.500.000 € per conteggiare gli inerti? Dato che questi non li può conteggiare se recuperati dalla stessa. Ma possibile che solo a Foggia debba capitare questo? E sì perché come potete leggere sulla tabella degli altri capoluoghi di provincia della Puglia questo non accade, tantomeno a Bari dove anche lì Amiu gestisce il servizio ma con un valore dichiarati di inerti raccolti per il 2018 di 1.660 ton. pari allo 0,85% e il 43,29% di RD e con oltre 320.000 abitanti”.

“Tutto questo vuol dire un maggior esborso economico per i foggiani – denuncia ancora l’ex consigliere-, una maggior ecotassa da pagare su più rifiuti indifferenziati, meno lavoro e una situazione igienica e di immagine della città che sicuramente ne evidenzia sempre più il degrado verso cui vola. Ora, al di là di ogni posizione e colore politico, tutto questo è intollerabile e di tanti sono le responsabilità. Se è vero che Foggia vive, si sta facendo in modo che i cittadini dormano, bisogna che questo si sappia, i cittadini devono saperlo”. “Foggia svegliati – conclude il medico foggiano- o tra non molto sarà troppo tardi. Sarai morta”. E' il caso che Comune, con l'assessore all'Ambiente Matteo De Martino, e amministratore di Amiu Puglia, la foggiana Sonia Ruscillo, diano risposte sul punto.