È il giorno delle primarie: il centrodestra sceglie il suo candidato sindaco

È finalmente arrivato il giorno delle primarie del centrodestra. Oggi si conoscerà il nome di colui il quale rappresenterà la coalizione alle prossime elezioni comunali, in programma a maggio.

I candidati, come noto, saranno tre: l'attuale sindaco Franco Landella, l'attuale presidente del consiglio comunale Luigi Miranda, e il consigliere comunale Leonardo Iaccarino. Accanto al nome di ognuno dei candidati, comparirà anche il simbolo del partito che rappresentano: Forza Italia per Landella, Lega per Miranda e Udc per Iaccarino.

Seggio aperto alla Palestra Taralli dalle 8 alle 21. Per votare occorrerà essere iscritti nelle liste elettorali e presentarsi muniti di un documento di identità. Il seggio sarà composto da 9 sezioni suddivise in ordine alfabetico e per sesso, con 23 cabine elettorali. Lo spoglio avverrà al termine delle operazioni di voto.