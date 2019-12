Iaccarino guasta la festa a Landella e diserta l'accensione dell'albero: "Dalla parte dei cittadini insoddisfatti"

Neppure l'aria natalizia sarà sufficiente per contenere le frizioni in seno alla maggioranza al Comune di Foggia. Ad allargare lo strappo ci pensa Leonardo Iaccarino, i cui rapporti con il sindaco Landella sono ormai ai minimi storici: il presidente del Consiglio Comunale, infatti, ha appena annunciato di non partecipare a "Il volo dei desideri", tradizionale evento che dà il via alle festività natalizie nel capoluogo. Una decisione - come spiega - presa in segno di solidarietà verso quella parte di cittadini insoddisfatti per l'operato del governo cittadino.

"Questa mattina - si legge sul profilo del presidente del Consiglio Comunale - ho incontrato un gruppo di saggi anziani mi dicono che l'aria natalizia anestetizza e che persino i politici sembrano più buoni. Le luminarie, l'aria festosa ed i sorrisi sgargianti non inganneranno il loro animo. Una frase mi ha fatto riflettere: Preside', l'Epifania arriva pure ma le strade distrutte rimangono...i quartieri al buio pure. Ed io: Comprendo il vostro stato d'animo ma ci vediamo stasera all'accensione dell'albero di Natale? E loro: Preferiamo disertare perché l'insoddisfazione di un cittadino si manifesta con l'assenza. Ergo...sono arrivato ad una decisione...non li lascerò soli questa sera".

Un'assenza destinata a fare rumore e che potrebbe preannunciare una vera e propria spaccatura nelle prossime settimane. Il nodo Asi è ancora lì, tutto intero. "Io e Landella nella stessa compagine governativa? Non credo per molto. Facciamoci il Natale", ha chiosato Iaccarino. Sarà l'ultimo con Landella?".